16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Türkiye'de kaç doz birinci ve ikinci doz aşı yapıldı! Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı

Son dakika: Türkiye'de kaç doz birinci ve ikinci doz aşı yapıldı! Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı

Son dakika... Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
ABONE OL

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.

Uygulanan aşı dozu 37 milyonu geçti UYGULANAN AŞI DOZU 37 MİLYONU GEÇTİ

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakanı Fahrettin Koca, "1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında 'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

GÜNÜN VERİLERİ (16 HAZİRAN 2021)

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA SAYISI

Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA