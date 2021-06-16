Son dakika: Türkiye'de kaç doz birinci ve ikinci doz aşı yapıldı! Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 37 milyon 59 bin 514'e ulaştı.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 arttı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
GÜNÜN VERİLERİ (16 HAZİRAN 2021)
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA SAYISI
Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.
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