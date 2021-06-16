Son dakika | Sinovac aşısı olanlar dikkat! Avusturya Çin aşısı olanlara karantina uygulamayacak

Sağlık Bakanlığının internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

Buna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3'üncü ülkelerden Avusturya'ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Avusturya'da daha önce açıklanan aşı listesinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson'un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.