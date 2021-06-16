16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika | Sinovac aşısı olanlar dikkat! Avusturya Çin aşısı olanlara karantina uygulamayacak

'da yeni bir seyahat düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yeni karara göre Avusturya’ya girişlerde Çin Sinovac Kovid-19 aşısı yaptıranlar karantinadan muaf tutulacak. Ülkemizde de uygulanan Sinovac aşısıyla ilgili bu karar ülkeye gitmek isteyen Türk vatandaşları için oldukça önemli.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika | Sinovac aşısı olanlar dikkat! Avusturya Çin aşısı olanlara karantina uygulamayacak

'da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, 'de de kullanılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Çin Sinovac aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

Sağlık Bakanlığının internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

Buna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3'üncü ülkelerden Avusturya'ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Avusturya'da daha önce açıklanan aşı listesinde (EMA) tarafından onaylanan BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve 'un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.

Yeni düzenlemeyle Sinovac'ın yanı sıra 'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Covishield de listeye eklendi.

Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için Rusya ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Sputnik V aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

Avusturya'da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671'e yükseldi.

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