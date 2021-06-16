Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı aşılama yapılacak gruplara yenilerinin eklendiğini açıkladı. Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu alabilecek. Randevu olan almak isteyen vatandaşlar detayları sorgulamaya başladı. İşte, aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurların aşı programına dahil edildiğini duyurdu. Günlük aşılamada her geçen gün yeni rekorlar kırılırken, ilk kez randevu alacak vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte, akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
AŞI SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.
Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.
AŞI RANDEVU TELEFON NUMARASI
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
E-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA!
Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra "enabiz.gov.tr" adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.
Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunacak.
Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.
Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.
Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.
AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.
HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.
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- Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?
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