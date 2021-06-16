Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?

Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Akşam, gece aşı yapılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurların aşı programına dahil edildiğini duyurdu. Günlük aşılamada her geçen gün yeni rekorlar kırılırken, ilk kez randevu alacak vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte, akşam, gece aşı yapılıyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu?

AŞI SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.