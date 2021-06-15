Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Rakamları duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 842 bin 494 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisini vererek, hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıklamıştı.
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