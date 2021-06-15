15 Haziran 2021, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Rakamları duyurdu

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Rakamları duyurdu

Sağlık Bakanı , dün 842 bin 494 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisini vererek, hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sabah saatlerinde hesabından yaptığı paylaşımda, 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıklamıştı.

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