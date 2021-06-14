e-Nabız çöktü mü, neden açılmıyor? e-Nabız ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı müjdesi sonrasında randevu alma yarışı başladı. Kısa sürede binlerce kişinin e-Nabız sistemine giriş yapmak istemesi sonrasında girişlerde aksaklık yaşanıyor. İşte, e-Nabız çöktü mü, neden açılmıyor? e-Nabız ne zaman düzelecek?

E- NABIZ ÇÖKTÜ MÜ?

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından devreye sokulan e-Nabız sistemine ulaşmaya çalışıyor. Sistem bir süredir yanıt vermiyor. Konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.