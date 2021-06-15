Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Miyoklonik hareketler

Miyoklonik hareketler, uykuya dalmak üzereyken hissettiğimiz saniyelik sarsılmalardır. O anda bütün kaslarımızla oluşan güçlü spazmlar bizi uykumuzdan uyandırır.



Bunun sebebi, uykuya dalarken nefes sıklığımız hızlıca düşer, nabzımız düşer ve kaslarımız rahatlar. Şaşırtıcı bir şekilde beynimiz bu değişimleri bir ölüm ilanı gibi algılar ve bizi kurtarmak için uyandırır.