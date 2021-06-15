15 Haziran 2021, Salı
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Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Yeryüzündeki bütün insanlar esnemek, gerinmek, hapşırmak gibi hepimize sıradan gelen hareketler yapıyor. Fakat bunların her birisi gizemli anlamlar taşıyor. Hepsi vücudumuzun savunma mekanizmasının neticesi olarak gerçekleşiyor lakin farkında dahi olmuyoruz. Peki, vücudumuz bize ne anlatmak istiyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Esnemek

Esnemenin amacı beyin fazla ısındığında ya da dolduğunda rahatlamasını sağlamaktır.

Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Hapşırmak

Burnumuz çok fazla alerjen, mikrop, toz veya iritanlarla dolduğunda hapşırırız. Hapşırmak vücudun çöplerini atma biçimlerinden bir tanesidir.

Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Gerinmek

İç güdüsel olarak vücudumuzu gün içinde taşımak zorunda kalacağı yüklere hazırlamak için geriniriz. Aynı zamanda gerinmek, kaslarımızı çalıştırır, kan dolaşımını hareketlendirir ve modumuzu geliştirir.

Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Hıçkırmak

Hızlı yediğimizde, büyük lokmalar yuttuğumuzda, fazla yediğimizde, akciğer ve mide sinirimiz rahatsız olur ve hıçkırmaya başlarız.

Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Miyoklonik hareketler

Miyoklonik hareketler, uykuya dalmak üzereyken hissettiğimiz saniyelik sarsılmalardır. O anda bütün kaslarımızla oluşan güçlü spazmlar bizi uykumuzdan uyandırır.

Bunun sebebi, uykuya dalarken nefes sıklığımız hızlıca düşer, nabzımız düşer ve kaslarımız rahatlar. Şaşırtıcı bir şekilde beynimiz bu değişimleri bir ölüm ilanı gibi algılar ve bizi kurtarmak için uyandırır.

Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Cildin buruşması

Vücudunuz çok fazla neme maruz kaldığında çevrenin kaygan olabileceğini öngörüyor. Bu nedenle cildiniz buruşarak önlem alıyor.

Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Hafıza kaybı

Zihnimiz kötü deneyimleri hatırlamak istemediği zaman silerek önlem alabilir.

Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Tüylerin diken diken olması

Bunun temel sebebi vücudun gözeneklerden kaybettiği ısı miktarını azaltmak. Bu şekilde vücudumuz serin havalarda kendini daha kolay ısıtıyor.

Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri

Gözyaşı

Yabancı maddeler gözümüzle temas ettiğinde mukoza zarını korumanın yanı sıra gözyaşı duygusal defans görevi görür. Bilim insanlarına göre stresli durumlarda vücut yeni ve güçlü bir iritasyon kaynağı bularak kişinin dikkatini yaşadığı acıdan uzaklaştırıyor.

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