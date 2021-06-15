Vücudumuzun sırları ortaya çıktı! İşte gün içinde yaptıklarımızın sebepleri
Yeryüzündeki bütün insanlar esnemek, gerinmek, hapşırmak gibi hepimize sıradan gelen hareketler yapıyor. Fakat bunların her birisi gizemli anlamlar taşıyor. Hepsi vücudumuzun savunma mekanizmasının neticesi olarak gerçekleşiyor lakin farkında dahi olmuyoruz. Peki, vücudumuz bize ne anlatmak istiyor? İşte detaylar...
Esnemek
Esnemenin amacı beyin fazla ısındığında ya da dolduğunda rahatlamasını sağlamaktır.
Hapşırmak
Burnumuz çok fazla alerjen, mikrop, toz veya iritanlarla dolduğunda hapşırırız. Hapşırmak vücudun çöplerini atma biçimlerinden bir tanesidir.
Gerinmek
İç güdüsel olarak vücudumuzu gün içinde taşımak zorunda kalacağı yüklere hazırlamak için geriniriz. Aynı zamanda gerinmek, kaslarımızı çalıştırır, kan dolaşımını hareketlendirir ve modumuzu geliştirir.
Hıçkırmak
Hızlı yediğimizde, büyük lokmalar yuttuğumuzda, fazla yediğimizde, akciğer ve mide sinirimiz rahatsız olur ve hıçkırmaya başlarız.
Miyoklonik hareketler
Miyoklonik hareketler, uykuya dalmak üzereyken hissettiğimiz saniyelik sarsılmalardır. O anda bütün kaslarımızla oluşan güçlü spazmlar bizi uykumuzdan uyandırır.
Bunun sebebi, uykuya dalarken nefes sıklığımız hızlıca düşer, nabzımız düşer ve kaslarımız rahatlar. Şaşırtıcı bir şekilde beynimiz bu değişimleri bir ölüm ilanı gibi algılar ve bizi kurtarmak için uyandırır.
Cildin buruşması
Vücudunuz çok fazla neme maruz kaldığında çevrenin kaygan olabileceğini öngörüyor. Bu nedenle cildiniz buruşarak önlem alıyor.
Hafıza kaybı
Zihnimiz kötü deneyimleri hatırlamak istemediği zaman silerek önlem alabilir.
Tüylerin diken diken olması
Bunun temel sebebi vücudun gözeneklerden kaybettiği ısı miktarını azaltmak. Bu şekilde vücudumuz serin havalarda kendini daha kolay ısıtıyor.
Gözyaşı
Yabancı maddeler gözümüzle temas ettiğinde mukoza zarını korumanın yanı sıra gözyaşı duygusal defans görevi görür. Bilim insanlarına göre stresli durumlarda vücut yeni ve güçlü bir iritasyon kaynağı bularak kişinin dikkatini yaşadığı acıdan uzaklaştırıyor.
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