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Memurlara aşı müjdesi! Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?

Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakanı , "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" dedi. Açıklamanın ardından aşı randevusu almak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? mi, Sinovac mı olunmalı?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Memurlara aşı müjdesi! Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?

Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? mi, Sinovac mı olunmalı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakanı , "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" dedi. İşte, Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şu şekilde;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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