Memurlara aşı müjdesi! Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?

Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. sgk kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" dedi. İşte, Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şu şekilde;