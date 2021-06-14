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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! İşçi ve memurların tamamı için aşı hamlesi...

Sağlık Bakanı , "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz randevusu almak olsun!" dedi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! İşçi ve memurların tamamı için aşı hamlesi...

Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 randevusu açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı , "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. sgk kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" dedi.

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.30 itibarıyla 34 milyon 493 bin 508'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 727 bin 627, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 493 bin 508 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 781 bin 351 arttı.

"AZ ÖNCE 750 BİN 1'İNCİ AŞIYI YAPTIK"

Bakan Koca, sabah yaptığı açıklamasında, bugün 750 bin kişinin koronavirüs aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı ve bunun şu ana kadarki en yüksek günlük doz miktarı olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, yeni açıklamasında ise, "Az önce 750 bin 1'inci doz aşıyı yaptık" dedi.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

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