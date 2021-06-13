13 Haziran 2021, Pazar
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Türkiye nüfusunun yüzde kaçı koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı son rakamları son dakika olarak duyurdu

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada bugüne ilişkin aşılama rakamlarına yönelik detaylar da paylaşıldı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Türkiye nüfusunun yüzde kaçı koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı son rakamları son dakika olarak duyurdu

koronavirüse karşı verilen mücadelede 'de uygulanan miktarına yönelik açıklama yaptı.

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1), Ordu (68,39), Niğde (67,56),

Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28), Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57),

Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"

Eski normale dönmek için umutlandıran gelişme ESKİ NORMALE DÖNMEK İÇİN UMUTLANDIRAN GELİŞME

Kritik listede Türkiye detayı! KRİTİK LİSTEDE TÜRKİYE DETAYI!

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