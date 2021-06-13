Eski normale ne zaman döneceğiz? BioNTech aşısı etkisini ne zaman gösteriyor? Koronavirüse yönelik flaş sözler...
Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürerken aşılama çalışmaları da devam ediyor. Prof. Dr. İsmail Balık koronavirüse karşı verilen mücadeleye yönelik açıklamalarda bulunurken, toplumsal bağışıklığa erişilebilmesi için kaç doz aşı uygulanması gerektiğini paylaştı. Peki koronavirüse karşı bağışıklık ne zaman yakalanacak? Eski normale ne zaman dönülecek? BioNTech aşısı etkisini ne zaman gösteriyor? İşte detaylar...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19'la mücadelede günde 1 milyon doz aşı uygulanması durumunda temmuz sonunda toplumsal bağışıklık hedefine erişilebileceğini belirterek, "Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı." dedi.
600 BİNE ULAŞTI
Türkiye, bir yandan Kovid-19 aşılama programına yeni meslek gruplarını dahil edip, yaş sınırını düşürürken diğer taraftan da günlük uygulanan aşı sayısını yaklaşık 600 bin doza ulaştırdı. Böylelikle toplumsal bağışıklama hedefine giden yolda önemli bir adım atılmış oldu.
GÜNDE 1,5 MİLYON DOZ HEDEFİ
Prof. Dr. İsmail Balık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeterli aşı olduğunda Türkiye'nin altyapısının, günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapabilme potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.
YAZ AYLARINDA BAĞIŞIKLIK YAKALANABİLİR
Günde 700 bin ile 1 milyon doz arasında aşı uygulanmasıyla toplumsal bağışıklığın yaz aylarında yakalanabileceğine işaret eden Balık, bir günde 600 bin doz aşıya ulaşılmasının da bunun en önemli işareti olduğunu vurguladı.
SONBAHAR'DA ESKİ NORMALE DÖNEBİLİRİZ
Prof. Dr. Balık, "Günde 1 milyon doz aşı uygulanması durumunda temmuz ayı sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine erişiriz. Sonbaharda ise eski normalimize dönebiliriz. Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.
BIONTECH ETKİSİNİ NE ZAMAN GÖSTERİYOR
BioNTech aşısının, ilk dozun 10 gün sonrasından itibaren etkisini göstermeye başladığına işaret eden Balık, bunun toplum bağışıklığını daha hızlı sağlama açısından önemli olduğunu vurguladı.
EN AZ YÜZDE 60 AŞILANMALI
Kovid-19'un "salgın" olarak anılmaması için toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmış olması gerektiğini aktaran Balık, "Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında hastalık 'salgın' formundan çıkıp az sayıda enfeksiyon vakası olarak görülmeye, artık toplumu ciddi şekilde etkilememeye başlayabilir. Elbette bu süreçte aşı olmamış kişiler için risk devam edecektir." diye konuştu.
AŞI KARARSIZLIĞINA DÖNÜK "TOPLUMSAL KAMPANYA" ÇAĞRISI
Bir tarafta bir an önce aşısını olmak isteyen diğer tarafta ise aşı konusunda kararsızlık yaşayan bir kesim bulunduğuna dikkati çeken Balık, şunları söyledi:
"Elimizde yeterli aşı olduktan sonra toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyük engelimiz, aşı kararsızları. Günlük aşılama oranı arttıkça ve genç yaşlara sıra yaklaştıkça aşı olma konusunda kararsız olanların sayısının da arttığını görebiliriz. Hem Türkiye'de hem de dünyada aşı kararsızlarının sayısı genç yaşlara doğru giderek artıyor.
Bu nedenle aşı kararsızlığına dönük Türkiye çapında toplumsal bir kampanya düzenlenebilir. Toplumun kanaat önderleri, politikacılar, sanatçılar, sporcular, öğretmenler, din adamları da bu kampanyaya destek vermeli. Sevilen, saygı duyulan kişilerin, kesimlerin bu konuda yapacağı bilgilendirme ve duyarlılık çağrıları olumlu bir etki yapacaktır. Daha önce düzenlediğimiz aşı kampanyasında da böyle sonuçlar aldık. Önümüzdeki günlerde günlük aşılama oranlarını yakalamakta sorun yaşanmaması açısından böyle bir kampanyaya hemen başlamanın faydalı olacağını düşünüyorum."
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