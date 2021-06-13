Eski normale ne zaman döneceğiz? BioNTech aşısı etkisini ne zaman gösteriyor? Koronavirüse yönelik flaş sözler...

AŞI KARARSIZLIĞINA DÖNÜK "TOPLUMSAL KAMPANYA" ÇAĞRISI

Bir tarafta bir an önce aşısını olmak isteyen diğer tarafta ise aşı konusunda kararsızlık yaşayan bir kesim bulunduğuna dikkati çeken Balık, şunları söyledi:

"Elimizde yeterli aşı olduktan sonra toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyük engelimiz, aşı kararsızları. Günlük aşılama oranı arttıkça ve genç yaşlara sıra yaklaştıkça aşı olma konusunda kararsız olanların sayısının da arttığını görebiliriz. Hem Türkiye'de hem de dünyada aşı kararsızlarının sayısı genç yaşlara doğru giderek artıyor.