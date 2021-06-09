Aşılamada yeni dönem başlıyor! Yaş sınırı 45'e indirildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında aşılamada yeni bir döneme geçildiği ifade etti. Yaş sınırında yaşanan değişimi duyuran Bakan Koca tedbirlerin gevşetilmesine yönelik ise haziran ayını işaret etti. Koca ayrıca BioNTech aşısı hakkında "Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı daha Türkiye'ye gelecek." dedi. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadeleye yönelik son derece önemli açıklamalarda bulundu.
YENİ YAŞ SINIRI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşılamada yaş sınırını yarından itibaren 45'e düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.
TEDBİRLER NE ZAMAN GEVŞEYECEK? BIONTECH DETAYI
Bakan Koca "Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı daha Türkiye'ye gelecek. Tedbirlerin gevşetilmesi için haziran ayından sonra değerlendirme yapacağız" dedi.
İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI
İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1),
(68,39), Niğde (67,56), Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28),
Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57), Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"
VAKA SAYILARINDA SON DURUM
Son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte 6 bin 609 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Semptom gösteren yeni hasta sayısı ise 557 olarak açıklandı.
Vefat sayılarındaki düşüş ise sürüyor. Son 24 saatte 86 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı 18 Mart'tan bu yana görülen düşük vefat sayısı.
Ağır hasta sayısı da bir önceki güne oranla 6 kişi azalarak bin 44'e düştü. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 836. Böylelikle salgının başından bu yana tanı konulanların sayısı toplam 5 milyon 300 bin 236'a, vefat edenlerin sayısıysa toplam 48 bin 341'e yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan önemli açıklamalar
- Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...
- 0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...
- Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
- Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen atama tercihleri ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...
- Babalar Günü hediyeleri ne alınabilir? En güzel ve anlamlı 2021 Babalar Günü hediyesi örnekleri
- Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 Babalar Günü ayın kaçında, hangi gün?