09 Haziran 2021, Çarşamba
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Aşılamada yeni dönem başlıyor! Yaş sınırı 45'e indirildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak duyurdu

Sağlık Bakanı son dakika açıklamasında aşılamada yeni bir döneme geçildiği ifade etti. Yaş sınırında yaşanan değişimi duyuran Bakan Koca tedbirlerin gevşetilmesine yönelik ise haziran ayını işaret etti. Koca ayrıca BioNTech aşısı hakkında "Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı daha Türkiye'ye gelecek." dedi. İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Aşılamada yeni dönem başlıyor! Yaş sınırı 45'e indirildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak duyurdu

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadeleye yönelik son derece önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ YAŞ SINIRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşılamada yaş sınırını yarından itibaren 45'e düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER NE ZAMAN GEVŞEYECEK? BIONTECH DETAYI

Bakan Koca "Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı daha Türkiye'ye gelecek. Tedbirlerin gevşetilmesi için haziran ayından sonra değerlendirme yapacağız" dedi.

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI

İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1),

(68,39), Niğde (67,56), Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28),

Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57), Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"

VAKA SAYILARINDA SON DURUM

Son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte 6 bin 609 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Semptom gösteren yeni hasta sayısı ise 557 olarak açıklandı.
Vefat sayılarındaki düşüş ise sürüyor. Son 24 saatte 86 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı 18 Mart'tan bu yana görülen düşük vefat sayısı.

Ağır hasta sayısı da bir önceki güne oranla 6 kişi azalarak bin 44'e düştü. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 836. Böylelikle salgının başından bu yana tanı konulanların sayısı toplam 5 milyon 300 bin 236'a, vefat edenlerin sayısıysa toplam 48 bin 341'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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