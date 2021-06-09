Dünya'da koronovirüs aşısı tehlikesi! Polonya da AstraZeneca'nın kullanımını durdurdu

Ajans, bu kapsamda ilk doz olarak AstraZeneca aşısını uygulamayı durdurduklarını, ikinci dozu bekleyen kişilere ise söz konusu dozun kendileri için belirlenen tarihlerde yapılacağını bildirdi. Bugüne kadar 974 bin kişinin iki doz Astrazeneca ile aşılandığını, ikinci dozu bekleyen kişi sayısının ise yaklaşık 1 milyon 700 bin olduğunu ifade eden Ajans, stoklarda mevcut tüm AstraZeneca aşılarının ikinci dozu bekleyen kişilere tahsis ettiklerini aktardı.