Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle can kaybı 4 milyona yaklaşıyor! Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ülkelere göre can kaybı sayısı

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 794 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 961 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 329 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 64 bin 401 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 416 ve Texas'ta 51 bin 676 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 137 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.