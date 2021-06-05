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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle can kaybı 4 milyona yaklaşıyor! Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ülkelere göre can kaybı sayısı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 173 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 700 binin üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 560 artarak 597 bin 4'e ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? 'de listenin kaçıncı sırasında? İşte ülke ülke can kayıpları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle can kaybı 4 milyona yaklaşıyor! Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ülkelere göre can kaybı sayısı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 173 milyonu geçerken, toplam can kaybı 3 milyon 700 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor...

ABD'DE SON DURUM

, 3 milyon 794 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 961 binden fazla vakayla ve 2 milyon 329 binin üzerinde vakayla izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 64 bin 401 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, 'ta 53 bin 416 ve Texas'ta 51 bin 676 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 137 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD 612,257

BREZİLYA 470,968

HİNDİSTAN 344,336

MEKSİKA 228,568

PERU 185,813

İNGİLTERE 127,823

İTALYA 126,415

RUSYA 123,436

FRANSA 109,916

KOLOMBİYA 90,890

TÜRKİYE 47,976 can kaybı ile listenin 19.sırasında yer alıyor

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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