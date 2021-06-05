Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle can kaybı 4 milyona yaklaşıyor! Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ülkelere göre can kaybı sayısı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 173 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 700 binin üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 560 artarak 597 bin 4'e ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de listenin kaçıncı sırasında? İşte ülke ülke can kayıpları...
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 794 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 961 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 329 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 64 bin 401 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 416 ve Texas'ta 51 bin 676 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 137 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
ABD 612,257
BREZİLYA 470,968
HİNDİSTAN 344,336
MEKSİKA 228,568
PERU 185,813
İNGİLTERE 127,823
İTALYA 126,415
RUSYA 123,436
FRANSA 109,916
KOLOMBİYA 90,890
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