Son dakika: Türkiye'de ilk kez görüldü: Hem Covid-19 hem de KKKA hastası





"SÜRPRİZ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM, TEŞHİS EDİLEBİLMİŞ OLMASI ÖNEMLİ"

Bu tür vakaların nadir görüldüğünü belirten Kaya, "Pandemi döneminde Covid-19 hastası görmek sürpriz olmadığı gibi özellikle ısınan havalarla birlikte kene temasının artmasına bağlı olarak bölgemiz de en sık kene vakalarının görüldüğü yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla Doğu Karadeniz bölgesinde riskli yerlerden gelen vakaları akılda bulundurmamız gerekiyor. Aslında çok da sürpriz olduğunu söyleyemem. Teşhis edilebilmiş olması önemli. Çünkü bu vakaları içinden geçtiğimiz pandemi döneminde Covid vakası deyip diğer KKKA ve diğer hastalıklar açısından dikkatlice tetkik etmemiş olsaydık açıkçası gözden kaçabilirdi. Türkiye'de bu gibi vakaların olabilmesi teorik anlamda da işin pratiğinde mümkündür. Ben direkt olarak çok böyle bir şey duymadım ancak; tahmin ediyorum bu ve bunun gibi vakalar çerçevesinde şuanda da 50'li yaşlarda bayan hastamızda da yine böyle bir pozitiflik yakalamış durumdayız. O da yine ateş, halsizlik ön planda. Genel klinik tablosu sevindirici. Testleri üzerinde biraz daha irdeleme yapacağız. Bu ve bunun gibi vakaların gelmesi belki literatürde yavaş yavaş artık yerini almaya başlayacaktır. Şu an için nadir görülen vakalar olarak söyleyebiliriz" diye konuştu.