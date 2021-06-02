Dünyayı ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de son durum

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 790 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 954 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 326 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 261 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 329 ve Texas'ta 51 bin 525 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 168 milyondan fazla kişiye ilk doz, 135 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.