Dünyayı ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de son durum
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 172 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 700 bine yaklaştı. üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 595 bin 242'ye ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 172 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 700 bine yaklaştı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Hindistan takip ediyor...
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 790 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 954 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 326 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 261 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 329 ve Texas'ta 51 bin 525 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 168 milyondan fazla kişiye ilk doz, 135 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
ABD 610,516
BREZİLYA 465,312
HİNDİSTAN 336,923
MEKSİKA 223,568
PERU 184,507
İNGİLTERE 127,794
İTALYA 126,283
RUSYA 122,267
FRANSA 109,662
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