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Dünyayı ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de son durum

Dünya genelinde sayıları 172 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 700 bine yaklaştı. üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 595 bin 242'ye ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? İşte ülke ülke can kayıpları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Dünyayı ilgilendiren koronavirüs listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de son durum

Dünya genelinde sayıları 172 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 700 bine yaklaştı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi Brezilya ve Hindistan takip ediyor...

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 790 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 954 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 326 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 261 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 329 ve Texas'ta 51 bin 525 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 168 milyondan fazla kişiye ilk doz, 135 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD 610,516

BREZİLYA 465,312

HİNDİSTAN 336,923

MEKSİKA 223,568

PERU 184,507

İNGİLTERE 127,794

İTALYA 126,283

RUSYA 122,267

FRANSA 109,662

ALMANYA 89,397

TÜRKİYE 47,656 (TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE 19.SIRADA)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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