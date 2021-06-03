SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu (3 Haziran 2021)
Sağlık Bakanlığı 3 Haziran 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Sağlık Bakanlığı 3 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı.
İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
VAKA VE VEFAT
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN
Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
2 HAZİRAN
1 HAZİRAN
31 MAYIS
30 MAYIS
29 MAYIS
28 MAYIS
27 MAYIS
26 MAYIS
25 MAYIS
24 MAYIS
23 MAYIS
22 MAYIS
İllerin 22-28 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Gümüşhane 162,31, Bilecik 146,76, Kars 118,63, Ankara 115,71, Kütahya 112,71, Bolu 112,13, Eskişehir 110,48, Ağrı 106,83, Erzurum 106,82, Kayseri 101,87, Tokat 101,19, Bitlis 97,15, Zonguldak 96,92, Kocaeli 93,43, Düzce 90,48, İstanbul 89,97, Ordu 88,78, Isparta 84,71, Rize 83,63, Erzincan 83,18, Sivas 79,57, Çankırı 79,51, Ardahan 79,03,
Kırklareli 78,51, Konya 78,35, Bayburt 78,13, Yozgat 77,55, Karaman 75,71, Niğde 74,57, Hakkari 74,51, Afyon 73,69, Malatya 73,43,Çorum 73,38, Trabzon 72,92, Balıkesir 72,89, Denizli 70,32, Sakarya 69,15, Kırşehir 67,89, Kırıkkale 67,81, Uşak 65,24, Bursa 64,86, Bartın 64,83, Diyarbakır 64,59, Giresun 64,41, Burdur 62,9, Batman 61,91, Çanakkale 60,38,
Bingöl 59,62, Karabük 59,11, Amasya 59,02, Tekirdağ 58,92, Kastamonu 57,12, Siirt 56,79, Nevşehir 56,40, Samsun 55,60, Manisa 55,08, Gaziantep 51,31, Van 50,81, Muş 48,65, İzmir 47,74, Mardin 46,92, Elazığ 45,75, Artvin 45,43,
Şanlıurfa 45,38, Aksaray 43,97, Yalova 42,38, Muğla 41,47, Iğdır 40,24, Sinop 39,27, Kilis 39,22, Tunceli 35,95, Antalya 32,53, Kahramanmaraş 30,99, Edirne 29,43, Adıyaman 25,77, Şırnak 24,55, Mersin 21,73, Aydın 21,09, Osmaniye 13,31, Adana 12,84, Hatay 12,47.
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