Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de 1. ve 2. doz aşı... (SON DAKİKA HABERİ)

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 789 bin 137'ye ulaştı.

3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.