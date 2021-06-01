Son dakika | Türk bilim insanlarından büyük başarı! 10 saniye tespit ediyor

"TÜM İZİNLERİMİZLE SAHADAYIZ"

Test kitini geliştirip ürün aşamasına getirdiklerini anlatan Felisya Biyomedikal Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Aytaç Seymen, "Şu anda tamamen sahalarda olan viral yüke de bağlı olmak şartıyla 10 saniyede virüsü tespit eden bir tanı sistemi geliştirdik. 10 saniye çok kısa bir süre gibi gelebilir ama biz virüsün kendisini tanıyıp interdisipliner bir çalışma ile bir sistem geliştirdik. Bizim hızımız buradan kaynaklanıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda çok yüksek oranları elde ettik. Yüzde 99 oranında duyarlılık ve özgüllük değerlerine ulaştık. Türkiye'nin bazı izin mekanizmaları var. Bu çalışmaları oraya sunduk ve şu anda tamamen uygulanabilir şekilde tüm izinlerimizle sahadayız" dedi.