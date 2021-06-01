Koronavirüs erkekleri başka kadınları başka hasta etti!

"12'NCİ AYIN SONUNDA HASTALARI BRANŞLARA DAĞITIK"

COVID-19'un en çok kalbi tuttuğunu söyleyen Dr. Köse, "Bizlerin COVID-19 hastalarında en çok gördüğü kalp enzimi ve kalp yetmezliğiydi. Yine bu süreçte COVID-19'un pankreası tutup diyabeti bozduğunu gözlemledik. Yine kilo kaybı yaşayan ve beslenmesi bozulan hastalar oldukça oldu. Hal bu olunca bizler de birinci yılın sonunda hastaları branşlara dağıtık. Aynı zamanda COVID-19 sonrası ortaya çıkan bu ısrarcı semptomlar, COVID-19'u şiddetli geçiren hastalarda daha çok görüldüğünü fark etik. Mesela diyabet hastalarında COVID-19 sonrası daha ısrarcı semptomlar görmeye başladık. COVID-19'un tutmadığı organ ve sistem yok, onlardan biri COVID-19 ürogenital sistemi de tutuyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde bir kısırlığa neden olabilir mi? diye bizleri şüphelendiriyor. İleride daha fazla tüp bebek merkezleri artacak mı? sorusu bizler için merak konusu" dedi.