Sigara içenler dikkat! Koronavirüse yakalanma ve ölüm riskiniz yüzde 50 daha fazla

Bu insani ve ekonomik trajedi,sarsıcı ancak aynı zamanda önlenebilir. Bunun için çeşitli araçlarımız da mevcut. Bu araçlardan biri Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'dir. DSÖ ülkelerin bu sözleşmeyi uygulamalarına destek olmak için tütün talebini azaltmayı amaçlayan N-Power adlı bir politika paketi geliştirmiştir. Türkiye'nin N-Power tarafından önerilen tüm önlemlerde en yüksek başarıya ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu başarı Türk hükümetinin tütün kontrolü ve sağlığa yönelik en yüksek düzeyde sürdürdüğü siyasi bağlılığın bir kanıt ve hükümet Dünya Sağlık Örgütü diğer uluslararası sağlık kuruluşları ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin mükemmel bir örneği niteliğindedir. Bu başarı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü tarafından diğer ülkelere örnek bir model olarak gösterilmiştir."