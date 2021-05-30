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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de koronavirüs vakasına rastlanmadı! Turistleri sevindiren haber

Turistlerin tatil için en çok tercih ettiği yerlerden biri olan ünlü tatil merkezi 'de yeni vakasına rastlanmadığını açıklandı. Valiliği'nin bu paylaşımı turistleri ve Çeşme'ye gitmek isteyenleri mutlu etti.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de koronavirüs vakasına rastlanmadı! Turistleri sevindiren haber

'in Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ünlü tatil merkezinde yeni vakasına rastlanmadığını açıkladı.

İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından dün itibariyle ünlü tatil merkezinde yeni korona virüs vakasına rastlanılmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.

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