Türkiye'de uygulanan BioNTech koronavirüs aşısı için flaş karar! Avrupa İlaç Ajansı duyurdu

Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmeler ile birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum.