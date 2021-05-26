Yazın yenmesi gereken meyve ve sebzeler neler?
Yaz ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar "yazın neler yemeli neler içmeli?" sorusunu sormaya başladı. Korona virüsün (Kovid-19) de olumsuz etkisine karşı sağlıklı yaşam yollarını arayan insanlar sıcak havalarda vücut direncini maximum seviyede tutmanın yollarını arıyor. Peki, yazın yenmesi gereken meyve ve sebzeler neler? İşte uzmanlardan gelen önemli tavsiyeler...
Yazın yenmesi gereken meyve ve sebzeler neler? Yaz meyveleri ve sebzelerinin vücut için önemli derecede fayda sağladığı ve sağlık açısından tüketilmelerinin şart olduğu belirtildi. Uzmanlar, yaşlanmanın belirtisi olan cilt kırışması, hareketsizlik, güçsüzlük ve bellek zayıflamasının sorumlusunun, vücuttaki antioksidan etkili bazı kimyasal maddelerin yetersizliği olduğunu ifade etti.
Yaz meyvelerinin vücuttaki bu problemleri çözmeye birebir olduğunu kaydeden uzmanlar, şu önemli tavsiyelerde bulundular...
Karpuz: Hem likopen, hem de vitamin ve mineral açısından zengin, antioksidan kapasitesi yüksek bir yaz meyvesidir.
Erik: Yüksek antioksidan kapasitesi yanında detoks yapıcı gücüyle de önemli bir anti-aging besindir.
Şeftali ve kayısı: Potasyum deposu besinlerdir. Ayrıca C vitamini ve çok sayıda flavonoid ihtiva eder, zengin lif ve betakaroten içerikleriyle çok yararlı yaz meyveleridir.
Brokoli ve Brüksel lahanası: İhtiva ettiği sulforafan ile anti-aging yiyecekleri arasındaki yerini üst sıralarda yaz aylarında da muhafaza etmektedir. Brokoli, ayrıca C vitamini, betakaroten, glutatyon ve lutein gibi antioksidanlarla da tıka basa doludur.
Üzüm: Özellikle çok güçlü antioksidanlar olan oligomerik poantosiyanidin'lerin güvenilir kaynağıdır. Üzümün kabuğu, içeriği ve çekirdeğinin ortalama 20 civarında değişik antioksidan madde ihtiva ettiği belirtilmektedir. Özellikle siyah üzümden yararlanın.
Domates: Yaşlıların bedensel ve zihinsel sağlığını korumada son derece etkili bir antioksidan olan likopenin en zengin kaynağıdır. Likopen kanser riskini azaltır, damarlarınızı korur, cildinizi ve belleğinizi destekler.
Avokado: Çok güçlü bir antioksidan olan glutatyonun en iyi kaynaklarından biridir. Yağ bakımından zengin olması bir kusur gibi görülse de aslında avokado yağının önemli bir kısmı tekli doymamış zararsız yağlardır.
Soğan: Özellikle kırmızı soğan güçlü bir sağlık koruyucusudur. Kansere karşı önemli bir koruma sağlayan antioksidan etkili quarcetin açısından en zengin besinlerden biridir. Soğanın enfeksiyonlardan koruma gücü de vardır.
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