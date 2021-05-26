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Dünya genelinde vakalarda artış sürüyor! İşte en çok vaka görülen 10 ülke! Türkiye'de son durum açıklandı

genelinde salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam sayısı 168 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 3 milyon 500 binin üzerine çıkarken en çok vefat 'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e ulaştı. Hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle gerçekleşti? 'de koronavirüste son durum... İşte ülke ülke vaka sayıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Dünya genelinde vakalarda artış sürüyor! İşte en çok vaka görülen 10 ülke! Türkiye'de son durum açıklandı

genelinde her geçen gün yayılırken toplam sayısı 168 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı 'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e ulaştı.

O EYALETLER ZİRVEDE

California, 3 milyon 779 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 946 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 313 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 986 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 181 ve Texas'ta 51 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE

ABD 33,961,914

HİNDİSTAN 27,367,935

BREZİLYA 16,195,981

FRANSA 5,621,696

TÜRKİYE 5,212,123

RUSYA 5,026,168

İNGİLTERE 4,470,297

İTALYA 4,201,827

ALMANYA 3,667,041

İSPANYA 3,657,886

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