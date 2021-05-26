Dünya genelinde vakalarda artış sürüyor! İşte en çok vaka görülen 10 ülke! Türkiye'de son durum açıklandı
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam vaka sayısı 168 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 3 milyon 500 binin üzerine çıkarken en çok vefat ABD'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e ulaştı. Hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? Türkiye'de koronavirüste son durum... İşte ülke ülke vaka sayıları...
Dünya genelinde koronavirüs her geçen gün yayılırken toplam vaka sayısı 168 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 298 artarak 590 bin 995'e ulaştı.
O EYALETLER ZİRVEDE
California, 3 milyon 779 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 946 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 313 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 986 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 181 ve Texas'ta 51 bin 288 olarak kayıtlara geçti.
İŞTE EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKE
ABD 33,961,914
HİNDİSTAN 27,367,935
BREZİLYA 16,195,981
FRANSA 5,621,696
TÜRKİYE 5,212,123
RUSYA 5,026,168
İNGİLTERE 4,470,297
İTALYA 4,201,827
ALMANYA 3,667,041
İSPANYA 3,657,886
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