Acı biber yiyenlerin koronavirüse yakalanma riski daha az! ABD'deki kritik araştırma sonuçlandı

ACIYI SEVENLERE İYİ HABER

Çalışma sonucunda acı tatları algılamayan kişilerin, acı tatlara duyarlı kişilere kıyasla virüse yakalanma riskinin yüksek olduğu ortaya konuldu.

Bilim insanları, acı tatlara duyarlı bireylerin daha fazla nitrik oksit üretebileceğini ve bunun da herhangi bir koronavirüs partikülüne zarar verebileceğini öne sürdü.