Acı biber yiyenlerin koronavirüse yakalanma riski daha az! ABD'deki kritik araştırma sonuçlandı
ABD'de yapılan araştırmada acı tatlara karşı direnci olan kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin düşük olduğu açıklandı. Bilim insanları, acı tatlara duyarlı bireylerin daha fazla nitrik oksit üretebileceğini ve bunun da herhangi bir koronavirüs partikülüne zarar verebileceğini ifade etti.
ABD'de yapılan bir araştırmada, acı tatlara karşı duyarlı kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü.
2 BİN KİŞİ İNCELENDİ
Louisiana Sinüs ve Burun Uzmanları Merkezinden araştırmacılar, tat alma duygusu ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 2 bin kişiyi inceledi. Çalışmada, acı tatları algılamayanlar, acıya karşı duyarlılar ve ortalama tat alanlar olarak 3 gruba ayrılan katılımcılara Kovid-19 testi yapıldı.
ACIYI SEVENLERE İYİ HABER
Çalışma sonucunda acı tatları algılamayan kişilerin, acı tatlara duyarlı kişilere kıyasla virüse yakalanma riskinin yüksek olduğu ortaya konuldu.
Bilim insanları, acı tatlara duyarlı bireylerin daha fazla nitrik oksit üretebileceğini ve bunun da herhangi bir koronavirüs partikülüne zarar verebileceğini öne sürdü.
Araştırma ekibinin lideri Dr. Henry Barham, dilin tat tomurcuklarında bulunan acı tat reseptörü T2R38'in, uyarıldığında, solunum mukozasında virüslerin daha fazla çoğalmasını önlemeye veya öldürmeye yardımcı olmak için nitrik oksit üreterek yanıt verdiğini kaydetti.
Araştırma kapsamında acı tatlara duyarlı kişilerin virüs nedeniyle hastaneye yatırılma ihtimalinin de daha düşük olduğu belirtildi. Çalışmanın ayrıntıları Jama Network Open dergisinde yayımlandı.
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