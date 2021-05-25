Moderna koronavirüs aşısı 12 yaşındaki çocuklar için güvenli! Resmi bulgular açıklandı

YAN ETKİLERİ NELER?

Açıklamada, "Bugüne kadar önemli bir güvenlik endişesi tespit edilmemiştir. Yan etkilerin çoğu hafif veya orta şiddetteydi. En yaygın yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrı oldu. İkinci mRNA-1273 dozunda sonra en yaygın yan etki baş ağrısı, yorgunluk, miyalji (kas ağrısı) ve üşüme oldu" denildi. Öte yandan, verilerin, devam eden veri toplamaya bağlı olarak değişebileceği ve şirketin, TeenCOVE çalışmasından elde edilen verileri, hakemli bir yayına göndermeyi planladığı belirtildi.