Moderna koronavirüs aşısı 12 yaşındaki çocuklar için güvenli! Resmi bulgular açıklandı
Moderna tarafından yapılan son dakika açıklamasında aşının 12 ile 17 yaş aralığında güvenli ve etkili olduğu duyuruldu. Aşının çocuklarda, yetişkinlerde daha önceki bulgulara eşdeğer bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösterdiği de ifade edilirken aşının yan etkilerine de açıklamada yer verildi.
Moderna'nın 'TeenCOVE' adlı çalışmasına ABD'de yaşları 12 ile 17 arasında değişen 3 bin 732 çocuk katıldı. Aşının çocuklarda, yetişkinlerde daha önceki bulgulara eşdeğer bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösterdiği ifade edildi. Çalışmada 2 doz aşı alan katılımcılarda hiçbir Covid-19 vakasının gözlemlenmediği açıklandı. Ayrıca sonuçların, aşının ilk dozdan 14 gün sonra hafif Covid-19 vakalarını önlemede yüzde 93 etkili olduğunu gösterdiği belirtildi.
YAN ETKİLERİ NELER?
Açıklamada, "Bugüne kadar önemli bir güvenlik endişesi tespit edilmemiştir. Yan etkilerin çoğu hafif veya orta şiddetteydi. En yaygın yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrı oldu. İkinci mRNA-1273 dozunda sonra en yaygın yan etki baş ağrısı, yorgunluk, miyalji (kas ağrısı) ve üşüme oldu" denildi. Öte yandan, verilerin, devam eden veri toplamaya bağlı olarak değişebileceği ve şirketin, TeenCOVE çalışmasından elde edilen verileri, hakemli bir yayına göndermeyi planladığı belirtildi.
HAZİRAN AYI BAŞINDA SUNULACAK
Şirketin CEO'su Stephane Bancel açıklamasında, "MRNA-1273, çocuklarda COVID-19'u önlemede oldukça etkili olduğu konusunda bizi umutlandırdı. Moderna COVID-19 aşısının SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önleyebileceğini görmek özellikle heyecan verici. Bu sonuçları FDA'ya ve dünya çapındaki düzenleyicilere Haziran ayı başlarında sunacağız" ifadelerini kullandı.
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