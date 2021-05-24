Valilikten son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! Yüzde 77.2'si aşılandı

Salgın süreci ile afet farkındalık eğitimlerinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Masatlı, "2021 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda halkımızın tüm kesimlerini kapsayan afet farkındalık eğitimleri yapılması planlanmıştır ve ilimizde de bu eğitimlere devam edilmektedir. Pandemi sebebiyle biraz yavaş ilerleyen süreci hızlandırarak 1. derece deprem bölgesi olan ilimizde halkımızı doğal afetler konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bu kapsamda halkımızdan düzenlenecek eğitimlere ilgi göstermesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.