Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı son dakika Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 22 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 24 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?
İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
23 MAYIS
22 MAYIS
21 MAYIS
20 MAYIS
19 MAYIS
18 MAYIS
17 MAYIS
16 MAYIS
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