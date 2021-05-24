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Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

24 Mayıs 2021'e ait ve vefat tablosunu duyurdu. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 , vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 22 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 24 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

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23 MAYIS

22 MAYIS

21 MAYIS

20 MAYIS

19 MAYIS

18 MAYIS

17 MAYIS

16 MAYIS

15 MAYIS

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