Doktorlardan mucizevi tedavi! 40 yıl sonra ilk defa görüldü
Fransa'da 40 yıldır kör olan bir hasta uygulanan yeni nesil tedavi sayesinde kısmen görmeye başladı. Araştırmaya imza atan bilim insanları böyle bir tedavinin beş yıl içinde herkes için kullanıma açılabileceği görüşünde.
40 yıl önce görme yetisini kaybetmeye başlayan hastanın görme yeteneği yeni bir genetik tedavi ve özel bir çift gözlük sayesinde kısmen düzeltildi.
Aynı habere göre, terapi, hastanın gözlerinden birindeki hücreleri genetik olarak değiştirerek, özel bir gözlükle gönderilen ışık atımlarına tepki vermelerini sağladı.
Gözlüğün üzerindeki kamera ise gerçek dünyanın bir görüntüsünü, hastanın önündeki nesneleri tanıyabileceği kehribar renkli ışık darbelerine dönüştürdü.
Bu görüntünün siyah beyaz olduğunun altını çizen uzmanlar söz konusu yöntemin başka bir kişinin yüzünü tanımak için yeterince ayrıntılı olmadığını açıkladı.
Çalışma, ülkenin başkenti Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nden göz doktoru José-Alain Sahel ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi.
Profesör Sahel, 'Başlangıçta hasta sistemle ilgili hiçbir şey göremedi ve açıkça bu oldukça sinir bozucu olmalı. Sonra kendiliğinden çok heyecanlanmaya başladı ve caddenin karşısındaki beyaz şeritleri görebildiğini bildirdi.' dedi.
Araştırmacılara göre, bu yaklaşım beyin ameliyatına oranla çok daha az risk içeriyor.
Bunun son derece önemli bir bulgu olduğunun altını çizen ekip tedavinin etkinliğini keşfetmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.
Araştırmaya imza atan bilim insanları böyle bir tedavinin beş yıl içinde herkes için kullanıma açılabileceği görüşünde.
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