Doktorlardan mucizevi tedavi! 40 yıl sonra ilk defa görüldü

Profesör Sahel, 'Başlangıçta hasta sistemle ilgili hiçbir şey göremedi ve açıkça bu oldukça sinir bozucu olmalı. Sonra kendiliğinden çok heyecanlanmaya başladı ve caddenin karşısındaki beyaz şeritleri görebildiğini bildirdi.' dedi.

Araştırmacılara göre, bu yaklaşım beyin ameliyatına oranla çok daha az risk içeriyor.