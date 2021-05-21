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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs aşısı açıklaması! Bu son salgın olmayacak! "Daha fazla bekleyemeyiz"

Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamasında aşılama sürecinde eşitsizliğin sürmesi durumunda insanların ölmeye devam edeceği belirtildi. Ghebreyesus, 'nin dünyayı aşılamak için gerekli tüm potansiyele sahip olduğunu ve dünyanın aşılar konusunda daha fazla bekleyemeyeceğini de ifade etti. Yapılan açıklamada ayrıca "Bu, son salgın olmayacak. Bazılarını önleyebiliriz ama hepsini önleyemeyiz" ifadeleri de kullanıldı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs aşısı açıklaması! Bu son salgın olmayacak! Daha fazla bekleyemeyiz

() Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip (Kovid-19) aşılarının neredeyse yüzde 90'ının ülkelerinde uygulandığını belirterek, "Aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek." uyarısında bulundu.

1 DAKİKADA 9 KİŞİ ÖLDÜ!

Genel Direktör Ghebreyesus, G20 Dönem Başkanı ve 'nin ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlediği 'nde konuştu.

Dünya genelinde sadece dün 13 binden fazla insanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ghebreyesus, "Yani her 1 dakikada 9 kişi öldü. Bugünün rakamları da yarının rakamları ve bir sonraki günün rakamları da aynı olacak." ifadesini kullandı.

Aşılardaki küresel eşitsizlik sürdükçe insanların ölmeye devam edeceği uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Evet, Kovid-19 aşılarının hızlı gelişimi bilimin bir zaferidir. Ancak, (aşıların) adaletsiz dağılımları insanlık için bir başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, küresel olarak aşıların neredeyse yüzde 90'ının G20 ülkelerinde uygulandığına işaret ederek, "Salgını ancak herkesin (elinde) durduracak araçları varsa bitirebiliriz." dedi.

"COVAX'A HIZLI BİR ŞEKİLDE, DAHA FAZLA KOVİD-19 AŞISI BAĞIŞLAYIN"

G20 ülkelerinden liderlere seslenen Ghebreyesus, "Öncelikle, özel halk sağlığı önlemleri ve aşıların adil dağıtımı ile bu salgını sona erdirin." diye konuştu.

Ghebreyesus, ayrıca G20 ülkelerini acilen Kovid-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programını (ACT Accelerator) tam olarak finanse etmeye çağırdı.

CESARET VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ

Ülkelere, DSÖ Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na () hızlı bir şekilde, daha fazla Kovid-19 aşısı bağışlama çağrısı yapan Ghebreyesus, "Bugün cömert bağışlarda bulunan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Bu, önümüzdeki haftalarda ve aylarda ihtiyaç duyacağımız yüz milyonlarca doza yönelik çok cesaret verici bir başlangıç." diye konuştu.

Ghebreyesus, G20'nin dünyayı aşılamak için gerekli tüm potansiyele sahip olduğunu ve dünyanın aşılar konusunda daha fazla bekleyemeyeceğine dikkati çekti.

SON SALGIN OLMAYACAK

Ülkelere, ulusal ve küresel düzeyde sağlık güvenliğini güçlendirmesi çağrısı yapan Ghebreyesus, "Salgın, sağlığın bir lüks olmadığını, sosyal, ekonomik ve politik istikrarın temel taşı olduğunu gösterdi. Bu, son salgın olmayacak. Bazılarını önleyebiliriz ama hepsini önleyemeyiz." diye konuştu.

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