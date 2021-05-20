Son dakika: Büyük tehlike! Her sabah poğaça yiyenler dikkat | 1 poğaça kaç kalori?
Kahvaltıyı es geçip her sabah poğaça yiyenlere kötü haber geldi. Uzman isim sürekli poğaça tüketenlere önemli uyarılarda bulundu. Peki, kahvaltıda neler yenmeli, nelere dikkat edilmeli? Bir poğaça kaç kalori? Poğaça yedikten sonra kaç bin adım atmak gerekiyor? İşte son dakika sağlık haberine dair flaş detaylar...
1 POĞAÇA KAÇ KALORİ?
Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çizen Çelakıl, "Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte." dedi ve ekledi...
KAHVALTI ÖNERİSİ
Çelakıl, "Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var. Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz. " şeklinde konuştu.
KAÇ ADIM ATMALI?
'Bir poğaça yediğimizde çok hareket etmek zorundayız.' diyen Çelakıl, "Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek. Bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- 6 günler orucu ne zaman tutulur 2021? Diyanet 2021 Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte detaylar...
- Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...
- Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...
- Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...
- Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...
- Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...
- 19 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...
- BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...
- Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...