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Son dakika: Büyük tehlike! Her sabah poğaça yiyenler dikkat | 1 poğaça kaç kalori?

Kahvaltıyı es geçip her sabah yiyenlere kötü haber geldi. Uzman isim sürekli poğaça tüketenlere önemli uyarılarda bulundu. Peki, kahvaltıda neler yenmeli, nelere dikkat edilmeli? Bir poğaça kaç kalori? Poğaça yedikten sonra kaç bin adım atmak gerekiyor? İşte sağlık haberine dair flaş detaylar...

SAĞLIK İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: Büyük tehlike! Her sabah poğaça yiyenler dikkat | 1 poğaça kaç kalori?

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı yapmak yerine öğünü ile geçiştirenlere uyarılarda bulundu.

1 POĞAÇA KAÇ KALORİ?

Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çizen Çelakıl, "Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte." dedi ve ekledi...

KAHVALTI ÖNERİSİ

Çelakıl, "Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var. Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz. " şeklinde konuştu.

KAÇ ADIM ATMALI?

'Bir poğaça yediğimizde çok hareket etmek zorundayız.' diyen Çelakıl, "Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek. Bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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