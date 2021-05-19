Tam kapanma sonrası son dakika uyarısı! Grip ile koronavirüsün ortak özellikleri nelerdir? Dışarıdan eve gelenler ne yapmalı?
Sıcaklıkların bir gün yüksek bir gün düşük olması ile yaşanan ani hava değişimlerine hazırlıksız yakalananlar sağlığını tehlikeye atıyor. Sıcaklıkların dengesiz bir seyri olması nedeniyle gribe yakalanan vatandaşlar koronavirüse yakalanma konusunda korku yaşıyor. Peki grip ile koronavirüsün ortak belirtileri nelerdir? Tam kapanma sonrası dışarı çıkanlar ne yapmalı?
Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat, "Sıcaklıkların bir gün yüksek bir gün düşük olması ile yaşanan ani hava değişimlerine hazırlıksız yakalananlar sağlığını tehlikeye atmaktadır" dedi.
ANİ HAVA DEĞİŞİMİ ÇARPIYOR
Gündüz sıcak olup akşama doğru havanın serinlemesi ile birlikte oluşan hava değişimleri de insanları olumsuz etkilediğini belirten Dr. Mustafa Atakan Canbulat,"Ani hava değişimleri insan bünyesinin adaptasyon ve savunma mekanizmasını bozduğundan hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır. Özellikle bu dönemlerde sık olarak grip, nezle gibi solunum yolu rahatsızlıkları yaşanabilmektedir. Korona virüs ile grip karıştırılabiliyor."
İŞTE ORTAK BELİRTİLER
"Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olsa da, korona virüste gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı görülmektedir."
VÜCUT DİRENCİ DÜŞEBİLİR
"Bu belirtiler hastalığın hafif veya ciddi seyretmesine göre ya da kişinin belirli özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu anlamda özellikle bu dönemde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları hayati önem taşımaktadır. Değişen ısıyla birlikte vücut direnci düşebilir. Mevsim geçişlerindeki ısı değişikliklerinden etkilenip, hasta olmamanın yolu bilinçli olmaktan geçmektedir."
NELER YAPILMALI?
Üst solunum yolu hastalıklarından basit tedbirler ile korunmak mümkün. Beslenme ve giyime dikkat edilmeli. En önemlisi kişisel hijyen olarak eller sabun ve su ile sık sık yıkanmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınılmalıdır. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. Kapalı ve kalabalık ortamlar sık sık havalandırılmalı, mümkünse buralardan kaçınılmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.
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