Tam kapanma sonrası son dakika uyarısı! Grip ile koronavirüsün ortak özellikleri nelerdir? Dışarıdan eve gelenler ne yapmalı?

İŞTE ORTAK BELİRTİLER

"Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olsa da, korona virüste gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı görülmektedir."