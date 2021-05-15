Sağlık Bakanlığından 1. ve 2. doz Kovid-19 aşısı açıklaması

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 530 bin 938, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 722 bin 25 toplamda 4 milyon 252 bin 963, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 229, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 59 toplamda 2 milyon 84 bin 288, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 12 bin 677, ikinci doz aşı sayısı 748 bin 37 toplamda 1 milyon 760 bin 714 doz olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE 11 BİN 472 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 236 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.