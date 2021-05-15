15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Dünyanın gözü bu listede! İşte ülke ülke koronavirüs vaka sayıları! Türkiye'de son durum

Dünyanın gözü bu listede! İşte ülke ülke koronavirüs vaka sayıları! Türkiye'de son durum

genelinde salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam sayısı 162 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 3 milyon 300 binin üzerine çıkarken en çok vefat 'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 600 bine yaklaştı. Peki hangi ülkede kaç vaka var? dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ülke ülke vaka sayıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
ABONE OL
Dünyanın gözü bu listede! İşte ülke ülke koronavirüs vaka sayıları! Türkiye'de son durum

genelinde her geçen gün yayılırken toplam sayısı 162 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı 'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 728 artarak 585 bin 238'e çıktı.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 155 milyondan fazla kişiye ilk doz, 120 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 372 bini aşkın vakayla ve 15 milyon 519 binden fazla vakayla izliyor.

İŞTE ÜLKELERE GÖRE VAKA SIRALAMASI

ABD 33,669,344

HİNDİSTAN 33,669,344

BREZİLYA 15,521,313

FRANSA 5,848,154

TÜRKİYE 5,095,390

RUSYA 4,931,691

İNGİLTERE 4,448,851

İTALYA 4,153,374

İSPANYA 3,604,799

ALMANYA 3,589,825

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA