Dünyanın gözü bu listede! İşte ülke ülke koronavirüs vaka sayıları! Türkiye'de son durum

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 155 milyondan fazla kişiye ilk doz, 120 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 372 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 519 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.