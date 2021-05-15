Dünyanın gözü bu listede! İşte ülke ülke koronavirüs vaka sayıları! Türkiye'de son durum
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam vaka sayısı 162 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 3 milyon 300 binin üzerine çıkarken en çok vefat ABD'de gerçekleşti. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 600 bine yaklaştı. Peki hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte ülke ülke vaka sayıları...
Dünya genelinde koronavirüs her geçen gün yayılırken toplam vaka sayısı 162 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 728 artarak 585 bin 238'e çıktı.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 155 milyondan fazla kişiye ilk doz, 120 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 372 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 519 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.
İŞTE ÜLKELERE GÖRE VAKA SIRALAMASI
ABD 33,669,344
HİNDİSTAN 33,669,344
BREZİLYA 15,521,313
FRANSA 5,848,154
TÜRKİYE 5,095,390
RUSYA 4,931,691
İNGİLTERE 4,448,851
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