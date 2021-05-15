En çok vakanın görüldüğü illerden biri haritada yeşile döndü! Validen müjdeli haber
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada vaka sayılarına yansıyan rakamlara ilişkin müjdeli bir haber verdi. Tutulmaz “100 rakamına ulaştık. Bu sayıyı daha da aşağıya indireceğiz. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Vali Tutulmaz kurallara uyan ve dışarı çıkmayan vatandaşlara da teşekkür etti.
100 RAKAMI GÖRÜLDÜ
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarında müjdeli gelişmeler olduğunu söyledi. Vaka sayılarında zirvede yer alan Zonguldak'ta vaka sayılarında bayramdan bir gün önce itibariyle 100 rakamını gördüklerini aktardı.
Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Tutulmaz, "Çok sevindirici bir rakamı arefe günü gördük. Dünün rakamları henüz gelmedi. 100 rakamını gördük 1-2 gün içerisinde bunu daha aşağıya indirmek istiyoruz. Kurallara uyanlara, dışarı çıkmayanlara teşekkür ediyoruz. Kurallara uymayanlara da kurallara uymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66),
Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64), Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01)
Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92), Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25)
Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
- Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...
- Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
- Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...
- 17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...
- MÜJDE! Emeklilerin ikinci ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi ay verilecek?