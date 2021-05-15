En çok vakanın görüldüğü illerden biri haritada yeşile döndü! Validen müjdeli haber

Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Tutulmaz, "Çok sevindirici bir rakamı arefe günü gördük. Dünün rakamları henüz gelmedi. 100 rakamını gördük 1-2 gün içerisinde bunu daha aşağıya indirmek istiyoruz. Kurallara uyanlara, dışarı çıkmayanlara teşekkür ediyoruz. Kurallara uymayanlara da kurallara uymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.