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En çok vakanın görüldüğü illerden biri haritada yeşile döndü! Validen müjdeli haber

Valisi Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada sayılarına yansıyan rakamlara ilişkin müjdeli bir haber verdi. Tutulmaz “100 rakamına ulaştık. Bu sayıyı daha da aşağıya indireceğiz. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Vali Tutulmaz kurallara uyan ve dışarı çıkmayan vatandaşlara da teşekkür etti.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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En çok vakanın görüldüğü illerden biri haritada yeşile döndü! Validen müjdeli haber

Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarında zirveye çıkan Zonguldak'ta sayılarında rakamlara yansıyan müjdeyi verdi. Vali Tutulmaz, "100 rakamına ulaştık. Bu sayıyı daha da aşağıya indireceğiz. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

100 RAKAMI GÖRÜLDÜ

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarında müjdeli gelişmeler olduğunu söyledi. Vaka sayılarında zirvede yer alan Zonguldak'ta vaka sayılarında bayramdan bir gün önce itibariyle 100 rakamını gördüklerini aktardı.

Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Tutulmaz, "Çok sevindirici bir rakamı arefe günü gördük. Dünün rakamları henüz gelmedi. 100 rakamını gördük 1-2 gün içerisinde bunu daha aşağıya indirmek istiyoruz. Kurallara uyanlara, dışarı çıkmayanlara teşekkür ediyoruz. Kurallara uymayanlara da kurallara uymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

" (359,99), (340,08), (318,48), Zonguldak (309,37), (303,58), (297,76), (287,23), (282,72), (273,46), (270,94), (270,02), (264,92), (264,27), (261,00), (260,97), (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66),

Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64), Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01)

Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92), Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25)

Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)

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