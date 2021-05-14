Dünya Sağlık Örgütünden flaş çağrı! Çocuklara ve gençlere aşı vurmayın!

AŞI BAĞIŞINA ÇAĞIRDILAR

"Şu anda aşı tedarikinin yalnızca yüzde 0,3'ü düşük gelirli ülkelere gidiyor." uyarısı yapan Ghebreyesus, zengin ülkeleri Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) destek vermeye davet etti.

Ghebreyesus, "Bazı ülkelerin neden çocuk ve gençlerini aşılamak istediklerini anlıyorum. Ama şu anda onları yeniden düşünmeye ve bunun yerine aşıları COVAX'a bağışlamaya çağırıyorum." diye konuştu.