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Dünya Sağlık Örgütünden flaş çağrı! Çocuklara ve gençlere aşı vurmayın!

() Genel Direktörü Ghebreyesus yaptığı son dakika açıklamasında koronavirüsün ikinci yılında daha ölümcül olabileceğinin altını çizerken "Bazı ülkelerin neden ve gençlerini aşılamak istediklerini anlıyorum. Ama şu anda onları yeniden düşünmeye ve bunun yerine aşıları COVAX'a bağışlamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Dünya Sağlık Örgütünden flaş çağrı! Çocuklara ve gençlere aşı vurmayın!

() Genel Direktörü Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından ve gençlere yeni tip (Kovid-19) aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulundu.

DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Ghebreyesus, örgütün 'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının, ikinci yılında daha ölümcül olabileceği uyarısı yaptı.

HASTANELER DOLUP TAŞTI

Dünya genelindeki adaletsizliğine dikkati çeken Ghebreyesus, yoksul ülkelerde sağlık çalışanları ve yaşlı grupların halen aşılanmadığına, hastanelerin dolup taştığına işaret etti.

AŞI BAĞIŞINA ÇAĞIRDILAR

"Şu anda aşı tedarikinin yalnızca yüzde 0,3'ü düşük gelirli ülkelere gidiyor." uyarısı yapan Ghebreyesus, zengin ülkeleri Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) destek vermeye davet etti.

Ghebreyesus, "Bazı ülkelerin neden çocuk ve gençlerini aşılamak istediklerini anlıyorum. Ama şu anda onları yeniden düşünmeye ve bunun yerine aşıları COVAX'a bağışlamaya çağırıyorum." diye konuştu.

1,26 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

DSÖ'ye göre, bugün itibarıyla salgın nedeniyle dünya genelinde 3,34 milyon kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 161 milyonu aştı ve 1,26 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

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