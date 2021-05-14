Normalleşme takvimiyle ilgili açıklama

'HER GÜN YAPILAN AŞI GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR'

Prof. Dr. Oğuztürk, koronavirüse karşı ispatlanmış en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar çok aşı yaparsak mücadelede o kadar başarılı oluruz ama ülkenin tamamını da kısa bir süre aşılama dünyanın hiçbir ülkesinde hala gerçekleşmiş değil. Dünyada birçok ülke vatandaşına hala tek doz aşı yaptıramamış durumda. Ülkemizde, 25 milyonun üzerinde kişinin aşılandığını, 10 milyon üzerinde iki doz aşılama ile yüksek antikor seviyesine ulaşmış ve koruyuculuğu aktive olmuş kişilerin olduğunu düşünürsek bu anlamda tekrar pik yapma için kuralların tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Ben o anlamda çok karamsar değilim. Her gün yapılan aşı miktarı gücümüze güç katmakta ama dediğim gibi tedbirlere devam etmek gerekiyor. Unutulmamalı ki bir kişinin bulaştırıcılığı nedeniyle tüm dünya bu pandemi ile muhatap oldu. Virüs aramızda dolaşmaya devam ediyor. Tedbirsizlikler vaka sayılarının tekrar artmasına neden olabilir. Biz aşıyı tamamlayana kadar bu sürecin devam etmesi gerekiyor" dedi.