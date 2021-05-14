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3 aşamalı normalleşme planı! Bayram sonrası kontrollü normalleşme nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 14.05.2021 10:54
Güncelleme:14.05.2021 11:23
Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçilecek yol haritası ne olacak? Kafeler ve restoranlar süre kısıtlamasıyla mı açılacak? Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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