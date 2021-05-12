12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2021 21:34
Güncelleme:12.05.2021 21:34
Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs 2021 tarihine ait 24 saatlik Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1496 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1496 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca: Yeni bir kademeye geçiyoruz BAKAN KOCA: YENİ BİR KADEMEYE GEÇİYORUZ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
İİT Temsilciler Komitesi'nden kritik toplantı
İİT Temsilciler Komitesi'nden kritik toplantı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın
17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Restoran, kafe, düğün...
17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Restoran, kafe, düğün...
Vali duyurdu! Yüzde 50 azaldı
Vali duyurdu! Yüzde 50 azaldı
MİT'ten Irak'a operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'a operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü
Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü
TSK için yeni roketatar sistemi geliştirildi
TSK için yeni roketatar sistemi geliştirildi
Biden'e 'uyarı' mektubu
Biden'e 'uyarı' mektubu
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma sonrası normalleşme açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma sonrası normalleşme açıklaması
ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor
ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor
TSK için yeni roketatar sistemi! 107 milimetre...
TSK için yeni roketatar sistemi! 107 milimetre...
Daha Fazla Video Göster