O iller kırmızıdan yeşile döndü! Haftalık koronavirüs risk haritasında sevindiren gelişme

İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66)