O iller kırmızıdan yeşile döndü! Haftalık koronavirüs risk haritasında sevindiren gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. Haritadaki 3 ilin kırmızıdan yeşil renge dönmesi dikkat çekti. Hayat Eve Sığar uygulamasında illerde görülen renk değişiminin haritaya da yansıdığı görüldü. İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı'nca 1-7 Mayıs haftasına ilişkin koronavirüs risk haritası açıklandı. Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 348,10'dan 102,27 düşüşle 245,83'e geriledi. Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 330,51'den 71,27 düşüşle 259,24'e indi.
Kütahya'da da vaka oranı 330,51'den 57,05 düşüşle 273,46 seviyesine geriledi. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka oranları, güncellenen HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Tamamı kırmızı olan kentlerde bölgeler, yeşile döndü.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.
İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66)
Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64), Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01), Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92)
Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25), Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)"
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