Son dakika: İstanbul'da 'tam kapanma' etkisi! Sevindiren gelişme
Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Alınan tedbirler meyvesini vermeye başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki son bir haftalık vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastaların sayısını açıkladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü̈ Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma olduğunu açıkladı.
"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"
Prof. Dr. Memişoğlu "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.
Memişoğlu'nun paylaştığı tabloya göre 21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında vaka sayısı yüzde 34, yatan hasta sayısı yüzde 24, yoğun bakım sayısı ise yüzde 21 oranında azaldı.
Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım HASTALARIMIZDA önemli bir AZALMA kaydettik. TEŞEKKÜRLER İSTANBUL pic.twitter.com/u4HAvjedSQ— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 9, 2021
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