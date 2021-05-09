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Son dakika: İstanbul'da 'tam kapanma' etkisi! Sevindiren gelişme

Son dakika haberi... ile mücadele kapsamında , 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Alınan tedbirler meyvesini vermeye başladı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. , İstanbul'daki son bir haftalık vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastaların sayısını açıkladı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Son dakika: İstanbul'da 'tam kapanma' etkisi! Sevindiren gelişme

İl Sağlık Müdürü̈ Prof. Dr. , sosyal paylaşım sitesi 'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma olduğunu açıkladı.

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"

Prof. Dr. Memişoğlu "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu'nun paylaştığı tabloya göre 21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında vaka sayısı yüzde 34, yatan hasta sayısı yüzde 24, yoğun bakım sayısı ise yüzde 21 oranında azaldı.

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