Son dakika: İstanbul'da 'tam kapanma' etkisi! Sevindiren gelişme

İstanbul İl Sağlık Müdürü̈ Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma olduğunu açıkladı.