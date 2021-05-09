Koronavirüs hastaları için 140 bini aşkın ünite immün plazma bileşeni üretildi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kan Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının diğer alanlar gibi kan bankacılığını da olumsuz etkilediğini, salgın nedeniyle tüm dünyada bağış oranlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Öte yandan her ramazan olduğu gibi bu sene de bağış oranlarının düştüğünü, bunda sokağa çıkma kısıtlamasının da etkili olduğunu belirten Kınık, tüm bu olumsuzluklara rağmen Ulusal Kan Temini projesi sayesinde düzenli kan bağışçılarının kan vermeye devam ettiğini ve hiçbir hastanın olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadığını dile getirdi. Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak önümüzde Ramazan Bayramı bulunuyor ve sokağa çıkma kısıtlamaları da devam ediyor. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı sürüyor. Acil ameliyatlar yapılıyor, yaralanma gibi durumlarda kana ihtiyaç duyuluyor. Bunun için biz, 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyerek erkekleri 3 ayda bir, kadınları ise 4 ayda bir kan bağışına bekliyoruz.