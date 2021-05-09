Koronavirüs hastaları için 140 bini aşkın ünite immün plazma bileşeni üretildi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kovid-19 hastaları için üretilen toplam immün plazma bileşeni sayısının 140 bin 705 ünite olduğunu bildirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk immün plazmanın alındığı 7 Nisan 2020'den bugüne toplanan immün plazma sayısı 61 bin 703. Ramazan ayı ve Kovid-19 salgını sebebiyle kan ve plazma bağışlarında yaşanan azalmaya karşı vatandaşların kan merkezlerine giderek kan ve plazma bağışında bulunmaları büyük öneme sahip" ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kan Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının diğer alanlar gibi kan bankacılığını da olumsuz etkilediğini, salgın nedeniyle tüm dünyada bağış oranlarında düşüş yaşandığını söyledi.
Öte yandan her ramazan olduğu gibi bu sene de bağış oranlarının düştüğünü, bunda sokağa çıkma kısıtlamasının da etkili olduğunu belirten Kınık, tüm bu olumsuzluklara rağmen Ulusal Kan Temini projesi sayesinde düzenli kan bağışçılarının kan vermeye devam ettiğini ve hiçbir hastanın olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadığını dile getirdi. Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak önümüzde Ramazan Bayramı bulunuyor ve sokağa çıkma kısıtlamaları da devam ediyor. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı sürüyor. Acil ameliyatlar yapılıyor, yaralanma gibi durumlarda kana ihtiyaç duyuluyor. Bunun için biz, 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyerek erkekleri 3 ayda bir, kadınları ise 4 ayda bir kan bağışına bekliyoruz.
2021'in ramazan ayında şu an itibarıyla 129 bin 369 ünite kan bağışı alındı. Kızılay olarak 3 bin 700 personelimizle bugünlerde her gün yaklaşık 8 bin ünite kan bağışı almak, bunları testlere tabi tutmak ve 1500'e yakın hastaneye teslim etmek zorundayız. Oysa bugünlerde kan bağışlarımız 4-5 bin ünite seviyelerine inmiş durumda. Aradaki farkı stoklarımızdan karşılamaya devam ediyoruz."
"BUGÜNE KADAR TOPLANAN İMMÜN PLAZMA SAYISI 61 BİN 703"
Bazı sayısal verileri de paylaşan Kınık, Türk Kızılayın 2020'de toplam 2 milyon 429 bin 302 ünite kan bağışı aldığını, bunları eritrosit, trombosit ve plazma olmak üzere üç bileşenine ayırarak hastanelere ulaştırdığını bildirdi.
Kınık, ayrıca bu ramazanda alınan toplam immün plazma sayısının 2801 olduğunu, bunlardan 3071 plazma bileşeni elde edildiğini ve Kovid-19 hastalarının kullanımına sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İlk immün plazmanın alındığı 7 Nisan 2020'den bugüne toplanan immün plazma sayısı 61 bin 703, üretilen toplam immün plazma bileşeni sayısı ise 140 bin 705 ünite.
Ramazan ayı ve Kovid-19 salgını sebebiyle kan ve plazma bağışlarında yaşanan azalmaya karşı vatandaşların kan merkezlerine giderek kan ve plazma bağışında bulunmaları büyük öneme sahip. Tam kapanmanın olduğu günlerde 'www.kanver.org' sitesi veya 168 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak kan ve plazma bağışında bulunabilirler."
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