Son dakika: Bu belirtilere dikkat! Koronavirüsü atlatanlarda ortaya çıkıyor

MUTLAKA RÖNTGEN ÇEKTİRİN

Aşınmış dişlerin iki çene arasındaki ilişkiyi bozacağını ve ağız yapısını değiştireceğini aktaran Zogun, "Yaş ilerledikçe alt çene biraz daha öne gelir. Bu yüz tipimizi de etkiler. Kovid-19 geçiren her hasta mutlaka doktora gidip, röntgen çektirerek, diş eti muayenesi yaptırsın" dedi.

HASTA ŞİKAYETLERİ...

Arzu Yalnız Zogun, "Bize gelen hastalar, sanki dişleri dökülüyormuş hissine sahip, diş etlerinde yanma hissi olduğunu ve çürük varmış gibi ağrı çektiklerinden şikayet ediyor. Akıllarına Kovid-19 gelmiyor ama bu problemler ona bağlı gelişiyor. Kovid-19 geçiren hastalarda en büyük sorun kanın pıhtılaşmasına bağlı diş eti ve kemiğin beslenememesidir. Böyle olunca ağız için canlanma ve yenilenme olmuyor. Diş kökünde bir kist varsa bu dönemde büyür" diye konuştu.