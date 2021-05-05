05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

Türkiye ile birlikte iyileşmeye doğru gidiyor. Tam kapanmanın 6. gününde 5 Mayıs 2021'e ait korona virüs (Kovid-19) ve tablosunu açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu… ( sağlık haberi)

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 , , ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 3 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı güncel veriler...

Tabloya göre son 24 saatte 356 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 883'e yükseldi.

Toplamda 48 milyon 459 bin 224 test yapıldı. Bugün yapılan 229 bin 491 testten, 26 bin 476 yeni vaka sayısı, 2 bin 414 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 955 bin 594 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 464 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 589 bin 501'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 418 olduğu açıklandı.


İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

27 NİSAN

26 NİSAN

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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