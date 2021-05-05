Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

Toplam vaka sayısının 4 milyon 955 bin 594 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 464 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 589 bin 501'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 418 olduğu açıklandı.