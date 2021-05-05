Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Türkiye tam kapanma ile birlikte iyileşmeye doğru gidiyor. Tam kapanmanın 6. gününde Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs 2021'e ait korona virüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Kovid-19 vaka ve vefat tablosu… (Son dakika sağlık haberi)
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 3 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı güncel veriler...
Tabloya göre son 24 saatte 356 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 883'e yükseldi.
Toplamda 48 milyon 459 bin 224 test yapıldı. Bugün yapılan 229 bin 491 testten, 26 bin 476 yeni vaka sayısı, 2 bin 414 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 955 bin 594 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 464 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 589 bin 501'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 418 olduğu açıklandı.
İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
4 MAYIS
3 MAYIS
2 MAYIS
1 MAYIS
30 NİSAN
29 NİSAN
28 NİSAN
27 NİSAN
26 NİSAN
25 NİSAN
24 NİSAN
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