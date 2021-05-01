Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 150 milyonu geçti! Kritik liste güncellendi! Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye...

Dünya genelinde koronavirüs her geçen gün yayılırken toplam vaka sayısı 150 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1040 artarak 576 bin 239'a çıktı.