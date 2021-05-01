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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 150 milyonu geçti! Kritik liste güncellendi! Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye...

genelinde salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam sayısı 150 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 3 milyonun üzerine çıkarken en çok vefat 'de gerçekleşti. Peki hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? İşte ülke ülke vaka sayıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 150 milyonu geçti! Kritik liste güncellendi! Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye...

genelinde her geçen gün yayılırken toplam sayısı 150 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı 'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1040 artarak 576 bin 239'a çıktı.

101 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 145 milyona yakın kişiye ilk doz, 101 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD 33,106,073

HİNDİSTAN 19,177,029

BREZİLYA 14,665,962

FRANSA 5,616,689

TÜRKİYE 4,820,591

RUSYA 4,814,558

İNGİLTERE 4,416,623

İTALYA 4,022,653

İSPANYA 3,524,077

ALMANYA 3,404,904

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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