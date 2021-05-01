Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 150 milyonu geçti! Kritik liste güncellendi! Hangi ülkede kaç vaka var? Türkiye...
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken toplam vaka sayısı 150 milyonu geçti. Toplam can kaybı da 3 milyonun üzerine çıkarken en çok vefat ABD'de gerçekleşti. Peki hangi ülkede kaç vaka var? En çok hangi ülkelerde koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti? İşte ülke ülke vaka sayıları...
Dünya genelinde koronavirüs her geçen gün yayılırken toplam vaka sayısı 150 milyonu geçti. En çok can kaybı ve vaka sayısı ABD'de görüldü. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1040 artarak 576 bin 239'a çıktı.
101 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 145 milyona yakın kişiye ilk doz, 101 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
ABD 33,106,073
HİNDİSTAN 19,177,029
BREZİLYA 14,665,962
FRANSA 5,616,689
TÜRKİYE 4,820,591
RUSYA 4,814,558
İNGİLTERE 4,416,623
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