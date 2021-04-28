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BioNTech aşısı yaptıranlara müjde! 65 yaş üstü vatandaşlar için flaş detay! Koruma oranı gönülleri rahatlattı

'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmada Pfizer- ve aşılarının 65 yaş üstü vatandaşlardaki etkisine ilişkin flaş bir detay açıklandı. İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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BioNTech aşısı yaptıranlara müjde! 65 yaş üstü vatandaşlar için flaş detay! Koruma oranı gönülleri rahatlattı

'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni bir araştırmasına göre, Pfizer- ve aşıları, 65 yaş ve üstü kişilerde yeni tip (Kovid-19) kaynaklı hastaneye yatışları önlemede yüzde 94 etkili oldu.

YÜZDE 94 ETKİLİ

CDC, ocak-mart döneminde ülkenin 14 eyaletinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı klinik deneylerini yayımladığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna'ya ait Kovid-19 aşılarının 65 yaş üzeri yaşlılarda hastaneye yatışa karşı yüzde 94'lük bir oranda yüksek koruma sağladığı ortaya çıktı.

YATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Bu verilerin, ABD'li yetişkinleri Kovid-19'a karşı hızla aşılamaya devam etmenin salgın kaynaklı hastaneye yatış üzerinde büyük olasılıkla belirgin bir etkiye sahip olacağını, salgın sonrası koşullar ve ölümlerde orantılı azalmalara yol açabileceğini gösteriyor.

ÖLÜMLERDE CİDDİ AZALMA

Araştırmada, Kovid-19'un özellikle yaşlılarda hayati tehlike oluşturduğu için aşıların bu yaş grubundaki sonuçlarının başarısına işaret edilerek, aşılama sonrası ölümlerde ciddi azalma beklendiği belirtildi.

EN AZ İKİ HAFTA GEÇMİŞ OLMALI

Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tespit edilen yüzde 94'lük etkiyi gösterebilmesi için aşıların iki fazının da yapılmış ve üzerinden en az iki hafta geçmiş olması gerekiyor.

CDC verilerine göre, ABD'de 141 milyondan fazla kişiye ilk doz, 96 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Ocak ayında 3 bin civarında seyreden günlük ölüm vakaları, aşılanan kişi sayısının artmasına paralel olarak 600'lü rakamlara kadar inmiş durumda.

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