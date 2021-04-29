Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci doz aşı kararı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, BionTech aşılarının ikinci dozunun uygulanmasıyla ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Bakanlık mevcut randevuların korunacağını, yeni alınacak randevuların 6-8 haftaya çıkarılacağını duyurdu.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurdu.
Kararın, mevcut randevuları da etkilediği belirtilmişti. Bu kapsamda, randevular düşürülmüştü. Ancak, bu uygulamadan vazgeçildi.
Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını duyurdu. Yeni randevular 6-8 hafta arasına verilecek.
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