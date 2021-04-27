Aman dikkat! Profesör uyardı: Koronavirüs salgınının artmasına neden oluyor

Havaların ısınmasıyla birlikte klima ve vantilatör sistemlerinin kullanımı arttı. Koronavirüs salgınında klimalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Klimalar özellikle alışveriş merkezlerinde, otellerde, toplu taşıma alanlarında sürekli kullanılıyor. Ancak unutmamak lazım ki, klimalardan birçok hastalık bulaşabilir. Klimalara bağlı olarak viral enfeksiyonların birçoğu bu sıcak havalarda klima veya vantilatör kullanmakla oluyor. Mümkün olduğu kadar klimadan uzak durup doğal havalandırma yöntemlerini kullanmak gerekir. Evde, işyerimizde, toplu insanların bulunduğu her yerde klima kullanmak yerine ortamda bulunan camı ve pencereyi açmak en doğrusu. Ancak uçaklarda olduğu gibi klima kullanmanın zorunlu olduğu yerlerde ise içeriden dışarı hava sirkülasyonu yapan klimalar tercih edilmeli" diye konuştu.