Koronavirüs aşısı hakkında yasal işlem başlatıldı! AB'den flaş hamle

"SÖZLEŞMEYE UYDUK"

AB tarafından başlatılan yasal işlemle ilgili yazılı açıklama yapan AstraZeneca ise, "temelsiz" olarak değerlendirdiği bu eyleme karşı "kendini sıkı bir şekilde savunacağını" belirtti. AB ile imzalanan sözleşmeye uyduğunu, tahminlerine uygun olarak nisan ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı teslim etmenin eşiğinde olduklarını kaydeden AstraZeneca, bu anlaşmazlığı mümkün olan en kısa sürede çözme fırsatına sahip olmayı umduğunu ifade etti.