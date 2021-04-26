Koronavirüs aşısı hakkında yasal işlem başlatıldı! AB'den flaş hamle
Avrupa Birliği Komisyonu aşı teslimat taahhütlerini yerine getirmedikleri için AstraZeneca firmasına karşı yasal işlem başlatıldığını ifade etti. Açıklamada "Sözleşmenin şartlarına uyulmadı ve şirket zamanında teslimatları sağlamak için güvenilir bir strateji uygulamadı" denilirken, AstraZeneca firması ise sözleşmeye uyduklarını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aşı teslim taahhütlerini yerine getirememesi nedeniyle geçtiğimiz cuma günü AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlattığını duyurdu.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Avrupa Birliği (AB) AstraZeneca'ya yönelik yasal işlem başlattığını duyurdu. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı dozlarının teslimi hususundaki taahhütlerine uymamakla suçlanan İsveç-İngiliz ilaç firması AstraZeneca şirketine karşı yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
İşlemlerin cuma günü Belçika'da başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sözleşmenin şartlarına uyulmadı ve şirket zamanında teslimatları sağlamak için güvenilir bir strateji uygulamadı" denildi.
"SÖZLEŞMEYE UYDUK"
AB tarafından başlatılan yasal işlemle ilgili yazılı açıklama yapan AstraZeneca ise, "temelsiz" olarak değerlendirdiği bu eyleme karşı "kendini sıkı bir şekilde savunacağını" belirtti. AB ile imzalanan sözleşmeye uyduğunu, tahminlerine uygun olarak nisan ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı teslim etmenin eşiğinde olduklarını kaydeden AstraZeneca, bu anlaşmazlığı mümkün olan en kısa sürede çözme fırsatına sahip olmayı umduğunu ifade etti.
TAAHHÜT EDİLMİŞTİ
İlk çeyrekte AB ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen 120 milyon dozdan yalnızca 30 milyon doz aşıyı AB'ye teslim eden AstraZeneca'nın ikinci çeyrekte başlangıçta planlanan 180 milyon dozun yalnızca 70 milyonunu teslim etmesi bekleniyor. Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Clement Beaune, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Avrupa'nın AstraZeneca aşılarını sipariş etmeyi bırakabileceğini belirtmişti.
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