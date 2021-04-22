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Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Son dakika haberi... 'de ve aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam ederken yeni tartışmalar gündeme geldi. BioNTech aşısının ilk doz sonunda oluşturduğu antikor düzeyinin yüksek olması, tek dozun yetebileceği iddiası ortaya atıldı. Prof. Dr. Melih Us'un, "1 ay sonra test yapılıp etkinliği ölçülsün. Yeterliyse çift yerine tek doz BioNTech yapılarak 57 milyon kişi korunabilir" tavsiyesini uzmanlar değerlendirdi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us, BioNTech aşısının etkinliğinin yüzde 90'ın üzerinde olduğunu hatırlatarak, "BioNTech aşısının 3.5 milyon birinci dozunu alanlara bir ay sonunda test yaparsak, tek doz etkinliğini saptayabiliriz.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Sağlık Bakanı, haziranda 30 milyon BioNTech aşısının geleceğini duyurdu. İlk dozda ciddi bir sonuç alınırsa, 30 milyon kişiye tek doz BioNTech yapıp 30 milyon kişinin hastaneye yatma veya yoğun bakıma girme riskini azaltabiliriz.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Çin aşısı ile iki doz uygulanan 25 milyon vatandaş var.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Buna 30 milyon tek doz BioNTech ve 3.5 milyon şu anda yapılan çift doz BioNTech'i eklersek, yaklaşık 57 milyon insanımızı koruma altına almış oluruz." açıklamasında bulunmuştu.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Hürriyet'in haberine göre Prof. Us dün de önerisini yineledi ve "Yoğun bakımlar tıkandı.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Ülke olarak farklı bir strateji belirlememiz gerekiyor. Yani acil şartlarda tek doz yapalım, kitleleri koruyalım. Aşı tedarik edebilirsek, ikinci dozları yine yaparız" dedi.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Prof. Dr. Melih Us'un bu açıklamalarını uzmanlara soruldu.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

"HAYALİ PROJE"

Prof. Dr. Necmettin Ünal: Tek doz aşı Sinovac'ta olamaz, BioNTech'in de böyle kullanılmamasını tercih ederim. Bugün İsrail önümüzdeki sene yapılacak BioNTech ve Moderna aşılarını bile satın aldı. Ülkesinde yüzde 80'in üzerine çift doz aşı yaptı. Hayali projeler üzerinde tartışmanın bir anlamı yok.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Günlük aşılama 30 binlere düştü. Bu arada aşı olmak için çabalayan insanlar var. Bu insanların talebi karşılanamıyorsa, bu ya aşı yok demektir ya da çok kötü bir organizasyon var demektir. Daha fazla aşı alıp alamayacağımız belli değilken, kapanma basamaklarını yapmamışken, '57 milyon aşı yapılırsa ne olur' gibi sanal bir projeyi tartışmamak gerekir.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

"TEK DOZ YETERSİZ"

Prof. Dr. Levent Akın: BioNTech aşısının tek dozda koruyuculuğu var ancak ne kadar sürdüğü bilinmiyor. İngiltere tek dozu çok yaygın şekilde yaparak 3 ay sonra ikinci dozun yapılabileceğine dair karar almıştı. Üretici firma bu karara yanlış olması nedeniyle itiraz etti. Aşıların Faz 3 çalışmalarındaki ön sonuçlara göre iki doz yapılması gerekiyor. Böylece çok geniş bir kitleye tek doz yapıp yetersiz koruma sağlama yerine, iki doz yapıp araştırma sonuçlarında elde edilen üst düzey korumayı sağlamak aşılamada hedeftir. Aksi takdirde tek doz olanların önemli bir kısmının hastalık geçirmesi, aşıya olan güveni zedeler.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

"BELKİ GENÇLERE"

Prof. Dr. İftihar Köksal: Tek doz aşı korumaz çünkü yeterli antikor yanıtı sağlanamıyor ve gerçek yaşamda da tek doz aşısını yaptıran çok sayıda COVID-19 hastası gördük. mRNA aşılarında tek dozun koruyuculuğuna dair çalışmalar devam ediyor, yani sonuçları tam bilmiyoruz.

Aşıda tek doz tartışması! Uzmanlardan flaş açıklama

Bilim dünyasında da iki farklı görüş var. İngiltere'de tek doz aşı ile çok sayıda kişi aşılama görüşü hakim ama bunun sonucu bilinmediğinden güvenli tarafta kalarak iki doz öneren bilim insanları var. mRNA aşıları, hiçbir ek hastalığı olmayan genç kişilere belki uygulanabilir.

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